قائممقام القائم لـ” العهد نيوز”: استثمار مصنع حكومي من قبل شركتين اجنبيتين في المناطق الغربية

2020/02/02 | 17:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، اليوم الاحد، عن استثمار اول مصنع حيوي حكومي في المناطق الغربية من قبل شركتين اجنبيتين .وقال المحلاوي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” الحكومة المركزية وافقت على استثمار شركة الفوسفات في قضاء القائم غربي الانبار، من قبل الشركتين التشيكية والبرتغالية وتم الاتفاق […]

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