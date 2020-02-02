في العراق.. انتقاداتٌ لفنّانٍ عراقي اقتحَمَ «المطعم التركي» مع أنصار الصّدر

2020/02/02 | 17:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق بالأمس السبت، كان قد سيطرَ أصحاب “القبّعات الزرق”، الذين ينتمون لزعيم #التيار_الصدري، رجل الدين #مقتدى_الصدر، على مبنى “المطعم التركي” الذي يقع بين #جسر_الجمهورية و #ساحة_التحرير، وسط […]

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