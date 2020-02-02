ادارة الشرطة تختار ملعب اربيل لخوض غمار ابطال اسيا

2020/02/02 | 17:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ارسلت ادارة نادي الشرطة كتابا الى الاتحاد الاسيوي لتغيير ملعبها في دوري ابطال اسيا.

وقال مراسل "الغد برس" ان، الادارة اختيار ملعب اربيل كبديلاً لكربلاء في حال رفضت الفرق اللعب في كربلاء.

وبين ان، هذا الإجراء يأتي خوفا من رفض بعض الاندية اللعب على أديم ملعب كربلاء ليكن ملعب أربيل حاضرا.

ويعد الشرطة ممثل العراق الوحيد في دوري ابطال اسيا.

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