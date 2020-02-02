الأمن النيابية: علاوي ملزم بتطبيق قرار إخراج القوات الأجنبية

2020/02/02 | 17:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، اليوم الأحد، أن الحكومة الجديدة ملزمة بتطبيق قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الأجنبية.

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