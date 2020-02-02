تحالف الفتح: لن نقدم مرشحاً ضمن الكابينة الوزارية

2020/02/02 | 17:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف الفتح، اليوم الاحد، عدم تقديم أي مرشح ضمن الكابينة الوزارية الجديدة.

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