2020/02/02 | 18:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدفاعية والعسكرية، اللواء حسين دهقان، إن شعب بلده سيواجه العقوبات الأمريكية بالصيام.ونقل موقع ”إذاعة الغد“ التابع للمعارضة الإيرانية، يوم الأحد، عن اللواء دهقان قوله خلال مؤتمر عُقد في معهد للأبحاث بالعاصمة طهران، إنه ”من أجل التعامل مع العدو يجب أن نستخدم مدرسة الإمام الخميني، ونظهر له أنه إذا فرضت علينا الولايات المتحدة العقوبات فإننا نصوم“.وأوضح دهقان -وهو وزير دفاع سابق- قائلا: ”إذا قاطعتنا الولايات المتحدة وأرادت أن تبقينا جائعين، فينبغي استخدام خطاب وأدبيات مدرسة الخميني، ردا على مثل هذه الأفعال من جانب العدو، لنظهر لهم أننا صائمون“، معتبرا أنه ”في عهد الخميني تم كسر هيمنة العدو بهذه الطريقة“، على حد قوله.ويدعو بعض المسؤولين الإيرانيين، أبناء شعبهم، إلى مواجهة الانكماش الاقتصادي بالطرق المختلفة، فقال أحمد علم الهدى، إمام جمعة مدينة مشهد وممثل المرشد علي خامنئي فيها، إن ”الناس يمكنهم تناول مرقة آشكنة بدلا من الدجاج“.ومرقة آشكنة، هي واحدة من الأطعمة الإيرانية التي تؤكل عادة مع الخبز، وهذا الطعام له تاريخ طويل وتم طهيه لأول مرة في محافظة خراسان شمال شرق إيران، ولا يزال يحظى بشعبية بين الناس، وهو مكون من دقيق القمح والثوم ومعجون الطماطم والملح والكركم والتوابل الأخرى.وأدت العقوبات الأمريكية الشديدة على إيران، عقب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، إلى خنق الاقتصاد الإيراني وتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية، إضافة إلى ارتفاع شديد في أسعار السلع الاستهلاكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مرقة آشكنة.. مسؤول ايراني: شعبنا سيواجه العقوبات الامريكية بالصيام) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مرقة آشكنة.. مسؤول ايراني: شعبنا سيواجه العقوبات الامريكية بالصيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).