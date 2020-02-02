بالفيديو..

2020/02/02 | 18:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتناول ناشطون ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، مقطع فيديو تظهر فيه اعداد الطلبة الكبيرة كأنها موجات "تسونامي" خرجت للتعبير عن رفضها القاطع لتكليف محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء، خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.

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