بالفيديو.. اتحاد الطلبة يؤيد مطالب المتظاهرين ويؤكد الاستمرار بالإضراب عن الدوام

2020/02/02 | 18:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدر الاتحاد العام لطلبة العراق، اليوم الاحد، بياناً القاه ممثلوه في ساحة التحرير اكد فيه تبني الاتحاد كافة مطالب المتظاهرين ومن ضمنها رفض ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء.

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