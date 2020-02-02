2020/02/02 | 18:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يدعو المتظاهرين لفتح حوار مباشر مع علاوي لبحث سبل تحقيق تعهداته) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يدعو المتظاهرين لفتح حوار مباشر مع علاوي لبحث سبل تحقيق تعهداته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).