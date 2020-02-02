تياره يكشف سبب دعم الصدر لحكومة علاوي وقيادي فيه يقترح على المتظاهرين الانسحاب

2020/02/02 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي البارز في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الاحد (2 شباط 2020)، عن صور الدعم التي يعتزم ال...





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