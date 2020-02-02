تأجيل مباراتان في دوري أبطال آسيا بسبب كورونا

2020/02/02 | 18:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]تعرضت مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إلى المزيد من ظاهرة تأجيل المباريات في الأونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا بعد أن أعلنت أستراليا بأن مباريات أنديتها المقررة في بيرث وسيدني لن تقام في موعدها بسبب حظر السفر.

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