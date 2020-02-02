وزارة الداخلية تعلن القبض على ثلاثة متهمين بعملية خطف في بغداد

2020/02/02 | 18:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على ثلاثة متهمين بعملية خطف في العاصمة بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”مفارز مكتب الحرية التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بخطف شخص في جانب الكرخ من العاصمة بغداد ومساومة ذويه مقابل […]

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