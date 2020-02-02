العراق: هل ينجح علاوي المكلف بتشكيل حكومة في مهمته؟

2020/02/02 | 18:10 - المصدر: فرانس 24

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كلف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح السبت وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة.



ولكن في ظل الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أربعة أشهر، والوضع الاقتصادي الصعب، هل لدى علاوي فرصة للنجاح في مهمته؟

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