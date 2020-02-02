2020/02/02 | 18:10 - المصدر: الغد برس

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قناة الاتجاه الفضائية تعلن تعرض كادرها الى الاستهداف من قبل النصر

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قناة الاتجاه الفضائية تعلن تعرض كادرها الى الاستهداف من قبل النصرة في حلب بسوريا

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