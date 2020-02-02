القبض على 3 متهمين بالخطف في بغداد

2020/02/02 | 18:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، القبض على 3 متهمين بالخطف في جانب الكرخ.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "مفارز مكتب الحرية التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بخطف شخص في جانب الكرخ من العاصمة بغداد ومساومة ذويه مقابل مبلغ من المال".

واضافت "بعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا بجريمة الخطف، وقد تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٢١ ق.ع)".

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