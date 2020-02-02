2020/02/02 | 18:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة الموصل، الأحد، افتتاح جدارية للقائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس وذلك في فلكة مركز المدينة حيث قام بافتتاحها ابطال اللواء 33 في الحشد الشعبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الموصل تتزين بجدارية للقائد الشهيد المهندس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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