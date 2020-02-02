استجابة لما عرضته التغيير حول الطائرات الرئاسية بتونس العراق يصل إلى تسوية مخفضة – فيديو

2020/02/02 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت الحكومتان العراقية والتونسية من إيجاد حل للطائرات العراقية الثلاث الجاثمة في مطار سوسة بعد تسع وعشرين سنة.

ودفع العراق ما قيمته أربعة ملايين وثمانمئة ألف يورو كاتفاق تسوية للمستحقات والتي خفضت بنسبة خمسين بالمئة نتيجة التحرك الحكومي الذي جاء بعد أن كشفت قناة التغيير وعبر برنامج من بغداد الذي يقدمه الإعلامي نجم الربيعي ومن خلال استضافة مفتش عام وزارة النقل السابق قيصر الهاشمي، كشفت عن معلومات مهمة تتعلق بالطائرات العراقية الرابضة في تونس وغرامات بملايين الدولارات يتحملها العراق دون وضع حلول جذرية للملف الذي يعتبر من ملفات الفساد الكبيرة في وزارة النقل.

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