2020/02/02 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد وزير الصحة جعفر صادق علاوي، بإرجاع الطلبة العراقيين وعائلاتهم من مدينة ووهان الصينية، الى العراق بأقرب وقت ممكن.

وأكد علاوي في تصريح، ان الوزارة تجري اتصالات مستمرة مع الجانب الصيني، الذي أكد أن جميع الطلبة العراقيين، والبالغ عددهم ثلاثة وستين طالبا مع عائلاتهم، سالمون من الإصابة بفيروس كورونا، مبينا ان السلطات الصينية في منطقة ووهان، هي التي منعت سكانها من مغادرة المدينة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: نعمل على إعادة الطلبة العراقيين وعائلاتهم من ووهان الصينية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: نعمل على إعادة الطلبة العراقيين وعائلاتهم من ووهان الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).