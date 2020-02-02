برهم صالح انعكاس زجاج مكتب الرئيس العراقي تظهر شخصية مثيرة للجدل… صور

2020/02/02 | 18:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن النائب العراقي فائق الشيخ علي، اليوم الأحد، هجوما على رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، واصف أياه بأنه ليس أهلا لتشكيل الحكومة.وتساءل الشيخ علي عن سبب مرافقة […]

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