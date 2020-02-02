اللجنة العربية للإعلام تطلق برنامج “حكومة رقمية”

2020/02/02 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..“حكومة رقمية” هو اسم البرنامج التلفزيوني العربي الجديد الذي وافق على إطلاقه أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالإجماع، خلال دورته الـ12 التي عقدت أخيرا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو المقترح الذي تقدمت به الهيئة العربية للبث الفضائي.البرنامج التلفزيوني العربي الذي سيتم إنتاجه ليكون أسبوعيا تحت مسمى “حكومة رقمية”، سيبث على […]

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