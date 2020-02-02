ثلاثة شروط وضعها الاكراد مقابل الموافقة على دعم ترشيح محمد توفيق علاوي

2020/02/02 | 18:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية في البرلمان العراقي أحمد حاجي رشيد، أن إقليم كردستان وضع ثلاثة شروط مقابل الموافقة على دعم ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء.وقال رشيد […]

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