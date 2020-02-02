ميمي يختار رقم قميصه مع بورتيمونينسي البرتغالي

2020/02/02 | 18:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اختار نجم المنتخب الوطني ونادي بورتيمونينسي البرتغالي، مهند علي “ميمي”، رقم قميصه مع الفريق البرتغالي في الموسم الحالي.“ميمي” اكمل انتقاله رسمياً الى بورتيمونينسي على سبيل الاعارة لستة اشهر قابلة للتجديد.وسيرتدي ميمي الرقم 13 مع بورتيمونينسي، حيث من المؤمل ان يخوض مباراته الاولى مع فريقه يوم السبت المقبل امام سبورتنيج لشبونة.انتهى/6

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