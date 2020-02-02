تفاصيل جديدة لهجوم داعش على مخيم مخمور

2020/02/02 | 18:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني في مخمور الى الجنوب من مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، أن عناصر تنظيم داعش الارهابي هاجموا رعاة اغنام قرب مخيم مخمور، لافتا الى ان سكان المخيم اشتبكوا مع المهاجمين وحرروا عدد من الرعاة من قبضة الارهابيين.واوضح المصدر في حديث لشفق نيوز، ان الرعاة كانوا يبعدون عن مخيم مخمور حوالي 3 كيلو متر وبعدها تدخل اهالي المخيم وهم من اللاجئين الكورد من تركيا والذين يعارضون النظام التركي وقاموا بمساعدة رعاة الاغنام، مبينا انه تم تحرير الرعاة من سيطرة عناصر داعش بعد اصابتهم بجروح مختلفة.واضاف ان المعارك توقفت الان بشكل تام، لافتا الى ان قوات الجيش العراقي كانت قد اتصلت بإدارة المخيم للاستفسار عن الهجوم وفيما إذا كانوا يحتاجون للمساعدة لكي يتدخلوا.

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