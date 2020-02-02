2020/02/02 | 18:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الصيني يُكلف الجيش لإنهاء كورونا المستقلة / كلف الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجيش بالإبقاء على مهمته الراسخة في الأذهان، وتحمل مسؤولية الإسهام بالفوز في المعركة ضد وباء فيروس “كورونا” الجديد.وقال شي إن “الجيش طبق قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بحزم، بعد تفشي فيروس كورونا الجديدكورونا الجديد في مدينة ووهان بمقاطعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الصيني يُكلف الجيش لإنهاء كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الصيني يُكلف الجيش لإنهاء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).