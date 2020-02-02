173 مليار دولار لمواجهة “كورونا” في الصين

2020/02/02 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن المصرف المركزي الصيني عن أنه سيضخّ 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في الاقتصاد، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد الذي يتوقّع أن يؤثر سلبًا على النمو في البلد الآسيوي العملاق.وأشار “بنك الصين الشعبي” في بيان، الى أنه سيطلق العملية الاثنين بعد انقضاء عطلة رأس السنة الصينية التي تم تمديدها جراء انتشار فيروس […]

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