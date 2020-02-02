2020/02/02 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حققت الفنانة ديانا حداد نجاحا جديدا بعد أن تخطت اغنيتها “الى هنا” الـ100 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في موقع “اليوتيوب”.وشكرت حداد جمهورها على دعمهم المتواصل، ومشاركتها دائماً النجاحات والتميز، مؤكدة إستمرارها في مشوار عبر الإستمرار في طرح الأعمال الغنائية التي باتت جاهزة لطرحها خلال الفترة المقبلة.الى جانب ذلك، تستعد ديانا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( “الى هنا” لديانا حداد تتخطى الـ100 مليون مشاهدة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( “الى هنا” لديانا حداد تتخطى الـ100 مليون مشاهدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).