مؤشر البورصة العراقية يتراجع بختام أولى جلسات الاسبوع

2020/02/02 | 18:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الأحد ، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.40 %، عند مستوى 478.71 نقطة ، فاقداً نحو 1.93 نقطة ، مقارنة بجلسة الخميس.وتم التداول على أسهم 28 شركة ، من أصل 102 شركة مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 3 شركات ، […]

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