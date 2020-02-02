سعد المطلبي يكشف عن دور إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بترشيح علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة.

2020/02/02 | 18:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، عن دور إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة.وقال المطلبي ان “ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة […]

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