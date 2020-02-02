ما بين مقتدى وعلاوي … ردود فعل سياسية متباينة حول تكليف “علاوي” رئيسا لــ الوزراء !!

2020/02/02 | 18:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباينت ردود فعل القوى السياسية في العراق، على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد نحو شهرين من استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، تحت ضغط من الاحتجاجات […]

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