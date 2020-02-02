2020/02/02 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في معنى السيادة – فريد حسن كثر الحديث وأخذ الامر حيزا واضحاً ومهما في الذاكرة الانسانية وفي ذاكرة فقهاء القانون الدستوري والدولي منطلقين منها للدلالة والرمزية للحرية والكرامة والاستقلال لان السيادة تعني السمو والقدر والمكانة وبما ان الشعب مصدر السلطات فهي صاحبة الحق والشأن في السلطة كما يؤكد ذلك الدستور ، ولكي نصل الى اهمية […]

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