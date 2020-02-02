2020/02/02 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن الهم ما قتل – حسين الصدر -1- انتابتني سَوْرَةٌ من الغضب والانفعال الشديدين حين أصدر سفراء 16 دولة بياناً نددوا فيه بالقمع المميت للمتظاهرين، وطالبوا الحكومة العراقية بـ (احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي ) كم انهم دعوا ( جميع المتظاهرين الى الحفاظ على الطبيعة السلمية […]

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