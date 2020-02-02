2020/02/02 | 18:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمول العاملين بصفة مجانية في بلديات واسط براتب الأجر اليومي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/02 | 18:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمول العاملين بصفة مجانية في بلديات واسط براتب الأجر اليومي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمول العاملين بصفة مجانية في بلديات واسط براتب الأجر اليومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).