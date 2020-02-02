2020/02/02 | 19:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، مساء الاحد، بأن أصحاب “القبعات الزرق” يحاولون السيطرة على جسر الجمهورية قبر ساحة التحرير وسط بغداد، لغرض اعادة افتتاحه.وقال المصدر، إن العشرات من اصحاب القبعات الزرق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصحاب القبعات الزرق يحاولون السيطرة على جسر الجمهورية في بغداد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصحاب القبعات الزرق يحاولون السيطرة على جسر الجمهورية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).