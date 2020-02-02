كارثة بيئية تهدد نهر الفرات شمالي البصرة والمسؤولون يبرؤون أنفسهم !

2020/02/02 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

حذر ناشطون في مجال البيئة مما وصفوه بـ"الكارثة البيئية" التي تهدد نهر الفرات من جهة ناحي...





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