الكشف عن اسماء وزراء بحكومة محمد توفيق علاوي

2020/02/02 | 19:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الأحد، عن بعض وزراء حكومة محمد توفيق علاوي المرتقبة.وقال خشان، في تصريح صحفي انه “وفق معلومات ان (أحمد الصدر، اياد علاوي، […]

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