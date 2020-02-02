2020/02/02 | 19:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 📡 #بالصور ……. مجاميع مسلحة و ملثمة تعتدي على الطلبة المعتصمين قرب بوابة جامعة الكوفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/02 | 19:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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