مقتل تسعة عمال “رجما” في جنوب أفريقيا

2020/02/02 | 19:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت شرطة جنوب أفريقيا مقتل 9 عمال مناجم غير قانونيين “رجما” في ضاحية غرب جوهانسبرج على أيدي مجموعة منافسة من عمال المناجم.وقالت الشرطة، في بيان، إنها “تحقق في هذا العمل الوحشي الذي أدى إلى مقتل 9 متورطين في أنشطة تنقيب منجمي غير قانونية، جميعهم من مواطني إمارة لوسوتو الصغيرة”.وأضافت أن […]

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