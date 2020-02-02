بالفيديو.. معتصمو الناصرية يهتفون ضد الصدر ويطردون أتباعه من ساحة الحبوبي

2020/02/02 | 19:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشهد ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، مساء اليوم الأحد، "انكساراً جديداً" لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر" وأتباعه، بعد أن حاولوا منع المعتصمين في الساحة من التنديد بمواقف الصدر المتقلب.وقال مراسل "كلكامش برس"، إن المعتصمين في ساحة الحبوبي كانوا يهتفون ضد المواقف المتقلبة للصدر، وبالأخص موقفه الأخير من تأييد تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة الانتقالية، فضلاً عن قيام أتباعه بالاعتداء على المعتصمين في ساحة التحرير ببغداد.وأضاف أن "أتباع الصدر تدخلوا وحاولوا منع معتصمي الحبوبي من الهتاف ضد الصدر، إلا أن المعتصمين اشتبكوا معهم وطردوهم من الساحة.

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