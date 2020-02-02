المرشح السابق للرئاسة يطالب بتسهيل

2020/02/02 | 19:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد النائب والمرشح السابق لرئاسة الحكومة الانتقالية محمد شياع السوداني ، اليوم الاحد ،ان واجبه الوطني يحتم عليه العمل على تسهيل مهمة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ودعمه في إنجاز مهمته وتنفيذ ما الزم به نفسه من تعهدات في مجال إعادة هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفساد ، وحفظ السيادة الوطنية وإبعاد القرار السياسي العراقي عن التأثيرات الخارجية . وقال السوداني في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ،" في ضوء الانعطافة التأريخية الدقيقة التي يمر بها بلدنا العزيز وبعد مخاض شعبي وحراك جماهيري استمر اكثر من أربعة اشهر ضحى خلاله بكوكبة من الشهداء والجرحى ولما يحيط بالعراق من ظروف إقليمية ودولية شديدة التوتر ، فاننا نجد أن واجبنا الوطني يحتم علينا العمل على تسهيل مهمة رئيس مجلس الوزراء المكلف ودعمه في إنجاز مهمته وتنفيذ ما الزم به نفسه من تعهدات".واضاف السوداني " ان هذه التعهدات تتمثل في مجال إعادة هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفساد أيّا كانت الجهات التي تقف وراءه، وحفظ السيادة الوطنية وإبعاد القرار السياسي العراقي عن التأثيرات الخارجية ناهيك عن عدم الخضوع إلى ضغوط القوى السياسية وطلاب المحاصصة والالتزام بالذهاب الى انتخابات حرة نزيهة بعيدة عن حراب المجاميع المسلحة وتهديداتها الظاهرة والمبطنة".وتابع السوداني في بيانه "في الوقت الذي نحترم فيه وجهة نظر ابناء الحراك الشعبي وتحفظهم على طريقة التكليف وما سبقها من معيقات بحجة الشروط والمعايير في اختيار رئيس الوزراء الجديد والتي سرعان ما تنصلت عنها الكتل السياسية والتي باتت مواقفها مكشوفة للجميع فاننا ندعو شبابنا المنتفض المتطلع إلى مستقبل افضل ان يعض على الجرح وان يدفع باتجاه فتح حوار مع رئيس الوزراء المكلف لبحث السبل الكفيلة بتحقيق التعهدات التي تعهد بها في خطاب التكليف ".واختتم المرشح السابق بيانه بالقول "وأن يراقب مدى التزامه بها قولا وعملا ، وأن يتوجه إلى رصِّ الصفوف وحشد الطاقات للانتخابات المقبلة لتقديم نخبة نزيهة تليق بتمثيل الشعب العراقي وتعبر عن ارادته الحقيقية وحينها ستكون جهوده قد أثمرت في ازاحة طبقة سياسية فاسدة وفاشلة مسلوبة الإرادة ،هذا هو سبيلنا الوحيد في عراق حر ذي إرادة مستقلة ومستقبل مزدهر".

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