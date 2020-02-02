دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل الرابع/ 5

2020/02/02 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري امرأة عليكي آغا الكبير، أضحت تتباهى أمام الزائرات بصحّة نبوءة بلورة الكريستال، قارئة المستقبل، بعدما خرجَ زوجها علناً إلى الحارة.ثم استقبلت في حجرة الضيوف صديقتها، عيشة، التي هُرعت لمعرفة مصير رجلها.كررت لها المضيفة أقوال عليكي آغا الكبير، أنه افترق عن صديقه وكانا لا يزالان في المعسكر بدمشق ولم يعُد يعرف شيئاً عما جرى معه.لكنها كانت خجلة أمام عبشة في شأن معلومة تنبئية، رأتها في بلورة الكريستال؛......

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