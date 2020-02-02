سعود قبيلات - سيرةُ ابن خلدون بقلمه.. غُربةُ عالمٍ سبق زمنه

2020/02/02 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات قليلون هم الذين يعرفون أنَّ عالم الاجتماع والتاريخ العربيّ المسلم الشهير، ابن خلدون، قد دوَّن سيرته الخاصّة بنفسه.الكتاب الذي حوى هذه السيرة بين دفَّتيه اسمه «التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً»، وقد ألحقه كاتبه بآخِرِ كتابه الموسوم بـ«العِبَر»، ليُقرأ معه إضافة إلى المقدِّمة الشهيرة بـ«مقدّمة ابن خلدون».بيد أنَّ هذه السيرة أقلّ شهرةً من «العِبَر» ومن «المقدِّمة»؛ ربَّما لأنَّها لم ت......

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