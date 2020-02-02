سهيل قبلان - من بيت جن تحية لسجناء الحرية

2020/02/02 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان يستمر للشهر الثاني اضراب الاسرى الفلسطينيين عن الطعام في السجون الاسرائيلية وهم أولئك الذين لم يقترفوا أية جريمة تبرر اعتقالهم وانما اعتقلوا اداريا بسبب مواقفهم السياسية المناهضة والرافضة للاحتلال, وصمموا بكل عزم وارادة فولاذية على المضي في اضرابهم المشرف حتى ينالوا حريتهم, مطلقين السؤال المدوي والواضح أين العالم الغائب عنهم واللامبالي بقضيتهم خاصة من ذوي القربى.ان السجناء المضربين عنوة أناس أبنا......

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