الزراعة تعلن تسويق اكثر من[45] مليون بيضة ومئات الاطنان من اللحوم البيضاء والحمراء الشهر الماضي

2020/02/02 | 19:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن تسويق أكثر من 45 مليون بيضة مائدة اضافة الى مئات الأطنان من الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء في بغداد خلال شهر كانون الثاني الماضي.

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