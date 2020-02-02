نائب يدعو المتظاهرين لفتح حوار مباشر مع علاوي لبحث سبل تحقيق تعهداته

2020/02/02 | 19:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا النائب محمد شياع السوداني، الأحد، المتظاهرين إلى فتح حوار مباشر مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لبحث سبل تحقيق التعهدات التي تعهد بها في خطاب التكليف.

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