الانواء الجوية: موجة برد تجتاح العراق يوم السبت االمقبل

2020/02/02 | 19:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة توقع مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، أن يشهد يوم السبت المقبل موجة برد تجتاح العراق.وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف، في حديث نشر له وتابعته “العهد نيوز”، إن الاسبوع المقبل السبت الثامن من شباط سيشهد موجة برد تجتاح العراق بعد منخفض جوي جبهوي […]

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