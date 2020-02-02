2020/02/02 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي المصري يعلن رحيله عن القلعة الحمراء، بعد مسيرة طويلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إكرامي يرحل عن الأهلي المصري) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إكرامي يرحل عن الأهلي المصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).