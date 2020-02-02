الكعبي يبحث بنود مذكرة التفاهم المشتركة مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

2020/02/02 | 19:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اليوم الاحد، مع ممثلي اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بنود مذكرة التفاهم المشتركة المزمع توقيعها بين العراق واللجنة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "ذلك جاء خلال استقباله في مكتبه اليوم الاحد 2- شباط 2020 ، رئيسة البعثة في العراق راسا اوستراوسكايت ، ونائب رئيس البعثة فواز عبد العباس، وجرى خلال اللقاء بحث بنود الاتفاقية التي من المؤمل التوقيع عليها خلال الاسابيع القليلة القادمة للبدء بشكل فعلي على انجاز العديد من الملفات وخاصة المقابر الجماعية بشكل عام وتوثيق جرائم عصابات داعش بحق الشعب العراقي وتعريف العالم بها ".

واكد الكعبي، وفقا للبيان على ان "البعثات الدولية ساعدت العراق كثيرا في اغلب الملفات التي تتطلب خبرات فنية ، والجميع ممتن لحجم الجهد المتميز"، مشيرا الى ان "توقيع مذكرات التفاهم المشتركة مع دوائر المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي ووزارة العدل ما هي الا تمهيد لانضمام العراق لهذه المنظمة باعتباره صاحب خبرات طويلة بتخصصها".

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