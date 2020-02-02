الميناء يتغلب برباعية نظيفة على فريق النور في لقاء تجريبي

2020/02/02 | 19:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تغلب فريق الميناء لكرة القدم على فريق النور بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما هذا اليوم الأحد، وأشرك مدرب الميناء الروماني تيتا جميع لاعبي الفريق في هذه المباراة.





وقال مشرف الفريق د.جهاد الطاهر في حديث خاص لاعلام النادي أن " المباراة تأتي ضمن عدد من المباريات التي سيجريها فريقنا تحضيراً لمنافسات الدوري الممتاز .

وأضاف الطاهر أن " فريق الميناء دخل في معسكر تدريبي داخلي لغرض الإستعداد الجيد ، موضحاً أن " المعسكر يشمل حجز اللاعبين و إجرائها تمارين القوة البدنية و السباحة و الساونا بإشراف الكادر التدريبي و إدارة النادي .

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