موبوكو يخوض اولى وحداته التدريبية مع الشرطة

2020/02/02 | 19:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

خاض المحترف موبوكو، اليوم الاحد، اولى وحداته التدريبية مع الشرطة.

ووصل موبوكو امس الى العاصمة بغداد وشرع اليوم بتدريباته مع الشرطة.





وسبق وان شارك اللاعب مع الشرطة في كاس السوبر العراقي وساهم بتتويج الفريق.

لكن بسبب مشاكل ادارية رحل وعاد الان مرة اخرى للفريق.

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