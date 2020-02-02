يَسيرُ على خُطى خامنئي.. هل باتَ «الصّدر» المُرشدُ الأعلى للعراق؟

2020/02/02 | 19:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الأمير لا يُخفى على أحَدٍ الدور الذي يلعبه رجل الدين #مقتدى_الصدر في السياسة العراقية منذ عراق ما بعد “صدّام حُسين”، وحتى الحين، فهو أول من شكّل […]

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